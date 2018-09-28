На Харьковщине пограничники задержали гражданина США, который на велосипеде пытался незаконно попасть в Россию, чтобы увидеться с любимой.

Сотрудники отдела пограничной службы Казачья Лопань Харьковского отряда вечером 27 сентября задержали американца, который пытался попасть из Украины в РФ на велосипеде вне пункта пропуска, сообщает ГПСУ.

Путешественника задержали за 10 метров от линии государственной границы.

Выяснилось, что мужчина пытался попасть в Россию, чтобы увидеться с любимой.

– Из-за невозможности получить российскую визу, он законным путем попал в Украину, купил велосипед и отправился в незаконное путешествие в РФ на нем, – говорится в сообщении.

Гражданин США привлечен к административной ответственности за попытку нарушения государственной границы.

К слову, летом на границе с Польшей пограничники нашли имитаторы следов лося.

Фото: ДПСУ