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Купил место в очереди, а на iPhone не хватило: в Москве произошел курьез в магазине

Сегодня в России официально начались продажи iPhone. Но первому покупателю так и не удалось купить телефон, так как у него просто не хватило денег.

Apple iPhone XS

Оказалось, что он купил свое место в очереди за 150 тыс. рублей, передает Лентач.

Потом он хотел перепродать свой номер в очереди, но место никто не выкупил, а денег на новый iPhone не осталось.

Поэтому он просто зашел и вышел.

Забавно же еще и то, что Валера хоть и зашел первым, но в очереди то был девятым: первые восемь человек не смогли продать свои места, порвали талоны и ушли.

Первым покупателем в итоге стал мужчина, который занимал 247-е место, а к магазину он подошёл около пяти утра. Очередь к магазину Apple на Тверской начала образовываться в конце прошлой недели. Некоторые признались, что планировали заработать, продав свои места в очереди ближе к дате появления гаджета в магазине. Первое место оценивалось в 400 тысяч рублей.

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Напомним, что продажа новых iPhone в Украине началась и магазины уже обнародовали цены.

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