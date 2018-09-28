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Просто играл на флейте: в США парень приманил десятки енотов

В США мужчина начал играть на флейте, что приманило множество енотов.

Єнот

В США в лесу Брашер один из местных жителей начал играть на флейте и на ее звук сбежались более 20 енотов, сообщает Daily Mail.

На видео видно, как еноты выбегают из леса и собираются вокруг мужчины, чтобы послушать его игру.

По информации издания, музыкант живет возле леса и часто ходит туда, чтобы играть для птиц и зверей.

Читайте: Енот-экстремал упал с 9-го этажа и остался жив

К слову, в Торонто (Канада) енот пробрался в дом и не уходил, пока не съел весь хлеб.

Видео: footballHD

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