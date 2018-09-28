В США мужчина начал играть на флейте, что приманило множество енотов.
В США в лесу Брашер один из местных жителей начал играть на флейте и на ее звук сбежались более 20 енотов, сообщает Daily Mail.
На видео видно, как еноты выбегают из леса и собираются вокруг мужчины, чтобы послушать его игру.
По информации издания, музыкант живет возле леса и часто ходит туда, чтобы играть для птиц и зверей.
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К слову, в Торонто (Канада) енот пробрался в дом и не уходил, пока не съел весь хлеб.
Видео: footballHD
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