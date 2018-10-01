Факты ICTV подобрали снимки смешных преподавателей, которые действительно любят свою работу.
7 октября украинцы отмечают День учителя. Но не все учителя – это строгий костюм, очки и указка.
Некоторые проявляют креатив и радуют своих учеников нестандартными методами обучения.
От некоторых выходок преподавателей можно просто ощутить восторг. Смотрите сами!
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Пожалуй, самая интересная лекция по микробиологии.
Ученик заснул на паре. Что делать преподавателю? Фоткаться с ним!
Тот случай, когда учитель обьясняет предмет на мемах.
Надпись на карандаше: "Хочу замуж за Бибера". Когда учителю надоело, что ученики не возвращают карандаши.
По крайней мере, у этого учителя химии есть чувство юмора.
Учитель знает, как заинтересовать учеников.
Этот преподаватель сказал, если все напишут успешно тест, то он придет в костюме Скуби Ду и с бутылкой детского шампанского.
Настоящий преподаватель истории.
Одежда для типичного учителя математики.
Нет ручки? Преподаватель даст свою.
День учителя 2018: как нужно любить свою профессию / 10 фотографий
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К слову, Факты ICTV составили топ-10 оригинальных букетов учителю на День знаний.