Британский премьер-министр Тереза Мей станцевала на конференции Консервативной партии.
Премьер-министр Великобритании появилась в зале под песню Dancing Queen группы ABBA, сообщает Telgram-канал Super.
Тереза Мей подтанцовывая прошлась к трибуне и продолжала двигаться в такт пока не затихла музыка.
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Было ли это запланировано не сообщается.
Ранее Факты ICTV писали, что Тереза Мэй снова заставила сеть обсуждать ее неудачную попытку сделать реверанс.
Фото: Getty Images.
Видео: Super.
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