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Тереза Мэй станцевала на конференции под Abba

Британский премьер-министр Тереза Мей станцевала на конференции Консервативной партии.

Премьер-министр Великобритании появилась в зале под песню Dancing Queen группы ABBA, сообщает Telgram-канал Super.

Тереза Мей подтанцовывая прошлась к трибуне и продолжала двигаться в такт пока не затихла музыка.

Читайте: Генассамблея ООН подняла на смех речь Трампа

Было ли это запланировано не сообщается.

Ранее Факты ICTV писали, что Тереза Мэй снова заставила сеть обсуждать ее неудачную попытку сделать реверанс.

Фото: Getty Images.

ВидеоSuper.

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