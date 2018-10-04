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“Шарпей” с ногами человека: автор Ждуна создала нового монстра

Скульптор Маргрит ван Брифорт создала новую скульптуру монстра и призвала придумать ей имя.

Скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт (Margriet van Breevoort), известная как автор Ждуна, превратившегося в мем, представила публике свое новое творение.

Фотографии произведения искусства она опубликовала в своем Instagram.

Скульптура представляет собой морщинистую тушу телесного цвета. Из-за складок и большого носа грузное существо похоже на лежащую собаку или тюленя. При этом у него есть задние конечности — человеческие ноги.

Новое чудовище пока не имеет имени. Фото: Instagram.

В подписи к публикации Брифорт объявила, что посмотреть на ее творение можно на выставке в голландской Гааге.

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– Ему нужно имя! — заметила она, добавив, что прозвище должно быть на английском языке.

К слову, ранее Брифорт нарисовала Ждуну подружку.

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