Факты ICTV подобрали снимки смешных преподавателей, которые действительно любят свою работу.

7 октября украинцы отмечают День учителя. Но не все учителя – это строгий костюм, очки и указка.

Некоторые проявляют креатив и радуют своих учеников нестандартными методами обучения.

От некоторых выходок преподавателей можно просто ощутить восторг. Смотрите сами!



Пожалуй, самая интересная лекция по микробиологии.

Ученик заснул на паре. Что делать преподавателю? Фоткаться с ним!

Тот случай, когда учитель обьясняет предмет на мемах.

Надпись на карандаше: "Хочу замуж за Бибера". Когда учителю надоело, что ученики не возвращают карандаши.

По крайней мере, у этого учителя химии есть чувство юмора.

Учитель знает, как заинтересовать учеников.

Этот преподаватель сказал, если все напишут успешно тест, то он придет в костюме Скуби Ду и с бутылкой детского шампанского.

Настоящий преподаватель истории.

Одежда для типичного учителя математики. Нет ручки? Преподаватель даст свою. День учителя 2018: как нужно любить свою профессию / 10 фотографий

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К слову, Факты ICTV составили топ-10 оригинальных букетов учителю на День знаний.