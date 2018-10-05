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Туалетная бумага? Трамп оконфузился на публике

В социальных сетях опубликовали видео, на котором видно, как президент США Дональд Трамп поднимается на самолет с прилипшей к его ботинку туалетной бумагой.

Пользователи Reddit считают, что люди из окружения президента, даже если и заметили бумагу, предпочли промолчать и ничего не сказали Дональду Трампу.

Глава американского государства тем временем поднимался на борт, ничего не подозревая.

Читайте: Почти женские туфли: Путин снова попался на уловке с ростом

Напомним, в Британии открыли забавную статую Трампа.

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