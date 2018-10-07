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День учителя 2018: как нужно любить свою профессию

Факты ICTV подобрали снимки смешных преподавателей, которые действительно любят свою работу.

7 октября украинцы отмечают День учителя. Но не все учителя – это строгий костюм, очки и указка.

Некоторые проявляют креатив и радуют своих учеников нестандартными методами обучения.

От некоторых выходок преподавателей можно просто ощутить восторг. Смотрите сами!

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День учителя 2018: как нужно любить свою профессию / 10 фотографий

Читайте: День учителя 2018: что подарить классному руководителю

К слову, Факты ICTV составили топ-10 оригинальных букетов учителю на День знаний.

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