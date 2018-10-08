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Еще бы буденовки надели – реакция Минобороны РФ на провал ГРУ в Нидерландах

В Минобороны РФ пришли к выводу, что провал в Нидерландах произошел из-за несоблюдения элементарных основ работы за рубежом.

Хакер

Во время совещания в Минобороны РФ пришли к выводу, что агенты в Нидерландах “не соблюдали элементарных основ” работы за рубежом, сообщает Медуза.

Одним из виновников провала назвали второго секретаря посольства Константина Бахтина, который координировал операцию по кибератаке на ОЗХО. Контрразведка прослушивала его телефон и знала о планах России с самого начала.

– Среди прочих нелестных оценок звучали “дремучая некомпетентность”, “беспредельное разгильдяйство”, “дебилы”и “еще бы буденовки надели”. Судя по всему, скоро в Главном управлении Генштаба РФ предстоит большая зачистка, и некоторых генералов попросят на выход, – говорится в сообщении.

Читайте: РФ попыталась украсть файлы дела MH17: Нидерланды выслали четырех ГРУшников

К слову, провал работы российской агентуры против стран Запада и международных организаций высмеяли в карикатуре.

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