Депутат Госдумы Владимир Жириновский споткнулся и упал перед объективами камер.
В России нардеп и лидер ЛДПР Владимир Жириновский оказался в неловкой ситуации на инаугурации представителя партии Владимира Сипягина, ранее избранного губернатором Владимирской области.
Поднимаясь на сцену, Жириновский споткнулся и упал на колени перед объективами камер, пишет портал ПроВладимир. Подняться ему помог фотограф.
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Как сообщается, лидер ЛДПР не пострадал.
Напомним, Служба безопасности Украины вызвала Жириновского на допрос.
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