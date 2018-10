Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, перед началом своей речи в Брюсселе, сделал несколько танцевальных движений, которые похожи на танец премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает TicToc by Bloomberg в Twitter.

Юнкер не мог начать говорить, поскольку играла музыка, потому он решил помахать руками и плечами, что очень напоминает Терезу Мэй.

Танец президента Еврокомиссии вызвал смех и аплодисменты в зале. По словам представителя Юнкера, танец не был направлен против кого-либо.

WATCH: Did Juncker mock Theresa May’s dancing to ABBA?

EU Commission’s spokesperson has denied it. But his jigs were winning applause from the audience pic.twitter.com/SCchog57Dg

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 8 октября 2018 г.