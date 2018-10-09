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Как Тереза Мэй: Жан-Клод Юнкер станцевал перед речью

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сделал несколько танцевальных движений перед тем, как начать свою речь.

Мей та Юнкер

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, перед началом своей речи в Брюсселе, сделал несколько танцевальных движений, которые похожи на танец премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает TicToc by Bloomberg в Twitter.

Юнкер не мог начать говорить, поскольку играла музыка, потому он решил помахать руками и плечами, что очень напоминает Терезу Мэй.

Танец президента Еврокомиссии вызвал смех и аплодисменты в зале. По словам представителя Юнкера, танец не был направлен против кого-либо.

 

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Напомним, британский премьер-министр Тереза Мей станцевала на конференции Консервативной партии.

Видео: TicToc by Bloomberg

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