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В Киеве пьяный водитель притворился пассажиром и изобразил приступ эпилепсии

Ночью 10 октября на перекрестке улицы Мурманской и Броварского проспекта в Киеве патрульные остановили Volkswagen Transporter без включенного света фар.

Об этом сообщает Информатор.

По словам лейтенанта полиции Олега Вовнянко, во время патрулирования был замечен микроавтобус без включенных фар. Патрульные решили остановить транспортное средство, однако водитель сначала дал газу, но потом остановился.

Выйдя из автомобиля полицейские увидели, что водитель пересел на пассажирское сидение. Когда они подошли ближе, то мужчина притворился, что спит.

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Попытки его разбудить результата не дали, а через несколько минут со рта мужчины начала идти пена. Чтобы оказать ему помощь, полицейские разбили стекло и вызвали 103.

По прибытию медиков было установлено, что мужчину зовут Роман, и никакого приступа эпилепсии у него нет.

У Романа присутствовали признаки алкогольного опьянения. При этом он отрицал, что сидел за рулем, а водитель убежал в лес. Однако патрульные видели, как Роман пересаживался с водительского сидения. К тому же, мужчина вел себя неадекватно и бросался на полицейских. Поэтому пришлось надеть на него наручники.

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В Киеве пьяный водитель притворился пассажиром и изобразил приступ эпилепсии / 8 фотографий

Роману неоднократно предлагали пройти тест на драгере, но тот отказался. В связи с этим на него были составлены два административные материалы за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и выключенные фары.

К слову, 8 октября на улице Святого Николая Запорожья прохожие обнаружили на улицу пьяного мужчину, который спал посреди улицы с гранатой Ф-1 без чеки.

Фото, видео: Платон Бережной.

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