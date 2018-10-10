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За тобой следит утка? Какой ты псих на самом деле (ТЕСТ)

Сегодня, 10 октября, Всемирный день психического здоровья. Если вас еще не поздравили, то задумайтесь и пройдите тест, который подготовили Факты ICTV.

Ученые выделяют порядка 12 типов психических отклонений. Принято считать, что у каждого человека в той или иной мере присутствуют черты психа.

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Ответив на несколько несложных вопросов, вы узнаете, к какому психическому расстройству вы склонны. Однако не стоит результат теста воспринимать, как диагноз, также он не является оправданием на суде.

Ранее Факты ICTV писали, что Ульяна Супрун развенчала некоторые из популярных мифов относительно психического здоровья.

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