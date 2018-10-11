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В Таиланде заключенные в кандалах сбежали из суда и угнали авто

В Таиланде группа из 6 заключенных, закованных в кандалы, воспользовалась моментом для того, чтобы сбежать.

Наручники

В Таиланде группа из 6 заключенных, закованных в кандалы, воспользовалась халатностью полиции и попыталась сбежать. Трое заключенных даже угнали спецавтомобиль, сообщает Я и Закон.

Охранник привез группу из 6 заключенных в суд на спецавтомобиле. По прибытии туда он открыл двери автозака, чтобы передать привезенных арестантов полицейским, но заключенные воспользовались тем, что полицейская охрана еще на вышла им навстречу и попытались сбежать.

Одному из них удалось выбежать за ворота суда, второй последовал за ним, но его поймали полицейские.

Еще трое заключенных забрались обратно в автозак и, воспользовавшись ключом, который оставили в замке зажигания, угнали авто, протаранили ворота и скрылись в неизвестном направлении.

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Заключенные, которые сбежали на тюремном автомобиле, были под следствием по обвинению в угонах авто.

К слову, на улице в Запорожье прохожие обнаружили на улице пьяного мужчину, который спал посреди улицы с гранатой Ф-1 без чеки.

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