PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL / Ветер поднял платье: на свадьбе принцессы Евгении произошел курьез/

Ветер поднял платье: на свадьбе принцессы Евгении произошел курьез

На свадьбе внучки Елизаветы II, принцессы Евгении, произошел курьез с платьем ее няни.

Ветер поднял девушке платье, засветив ее белье.

У детей герцога и герцогини Кембриджских на свадьбе принцессы были особые обязанности. Они были цветоводами, которые сопровождали невесту к алтарю и разбрасывали вокруг нее цветы. Именно тогда, когда они поднимались в часовню, в сопровождении родственников и няни, произошла эта неприятная ситуация.

И хотя няня быстро среагировала и поправила платье, но камеры, снимающие гостей и прямую трансляцию свадьбы, успели зафиксировать этот неловкий момент.

ÐÐ° ÑÐ²Ð°Ð´ÑÐ±Ðµ Ð²Ð½ÑÑÐºÐ¸ ÐÐ»Ð¸Ð·Ð°Ð²ÐµÑÑ II Ð¶ÐµÑÑÐºÐ¾ Ð¾ÐºÐ¾Ð½ÑÑÐ·Ð¸Ð»Ð°ÑÑ Ð½ÑÐ½Ñ: ÑÐ¾ÑÐ¾ÑÐ°ÐºÑ

Читайте: Принцесса Евгения выходит замуж: как проходит королевская свадьба

К слову, ранее Факты ICTV публиковали голосование за самых стильных гостей на свадьбе принцессы Евгении.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Свадьба принцессы Евгении: 7 самых стильных гостей (ГОЛОСОВАНИЕ)
Принцесса Евгения выходит замуж: как проходит королевская свадьба
Похож на Волан-де-Морта: на свадьбе мальчик напугал гостей
Третья за год: в Британии объявили еще одну королевскую свадьбу
Весілля за 125 тис. ретвітів. Шериф Дуже дивних справ програв спір шанувальниці
Шериф из Очень странных дел проиграл спор и провел свадьбу поклоннице
Венсан Кассель женился на 21-летней модели
Самая красивая свадебная пара 18.08.18 – голосование
Брак под знаком бесконечности. В ЗАГСе Киева пары регистрируют каждые 10 минут
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка