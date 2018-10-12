На свадьбе внучки Елизаветы II, принцессы Евгении, произошел курьез с платьем ее няни.

Ветер поднял девушке платье, засветив ее белье.

У детей герцога и герцогини Кембриджских на свадьбе принцессы были особые обязанности. Они были цветоводами, которые сопровождали невесту к алтарю и разбрасывали вокруг нее цветы. Именно тогда, когда они поднимались в часовню, в сопровождении родственников и няни, произошла эта неприятная ситуация.

И хотя няня быстро среагировала и поправила платье, но камеры, снимающие гостей и прямую трансляцию свадьбы, успели зафиксировать этот неловкий момент.

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали голосование за самых стильных гостей на свадьбе принцессы Евгении.