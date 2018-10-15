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Посольство США разослало приглашения вечеринку с котом в пижаме

Американское посольство США в Австралии случайно разослало электронные письма с приглашениями на несуществующую встречу с фото кота в пижаме и печеньем.

Посольство США розіслало запрошення на вечірку з котом у піжамі

Пришлось извиняться перед получателями за ошибку, которую допустил новый сотрудник, который тестировал систему рассылки, пишет The Guardian.

– Жаль разочаровывать всех тех, кто надеялся попасть на вечеринку с котами и пижамами. Но подобное мероприятие выходит за рамки нашей компетенции, – извинился сотрудник посольства США Гэвин Сандволл.

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Сообщения состояли только из заголовка Встреча и картинки животного.

Кстати, кота в костюме Куки-монстра зовут Джоуи и у него есть популярный Instagram-аккаунт, который ведет жительница Мельбурна Дженнифер Стюарт.

Над ошибкой сотрудников посольства уже пошутили их коллеги из Новой Зеландии.

Ранее Факты ICTV писали о британке, которая решила, что ее пес – вегетарианец. Правда, тест на любовь к мясу в прямом эфире животное не прошло.

ФотоThe Guardian

 

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