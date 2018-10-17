Супруги из Канады купили игрушку инопланетного монстра и снялись в “кровавой” фотосессии рождения Чужого.
Канадская пара Тодд и Николь Кэмерон снялись в необычной кровавой инопланетной фотосессии.
Задумка съемки была в том, что Николь якобы родит Чужого (из одноименного фильма). Снимки появились на странице будущего отца в Instagram.
Отмечается, что на данный момент Николь на 9-м месяце беременности.
Супруги познакомились на вечеринке в честь Хэллоуина, придя в “кровавых” костюмах. Когда малыш в животе Николь начал биться, они пошутили, что оттуда вылезет Чужой.
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Идея обоим понравилась, они купили игрушку инопланетного монстра, бутафорскую кровь и устроили съемку на тыквенных поле.
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