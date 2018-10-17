Супруги из Канады купили игрушку инопланетного монстра и снялись в “кровавой” фотосессии рождения Чужого.

Канадская пара Тодд и Николь Кэмерон снялись в необычной кровавой инопланетной фотосессии.

Задумка съемки была в том, что Николь якобы родит Чужого (из одноименного фильма). Снимки появились на странице будущего отца в Instagram.

Отмечается, что на данный момент Николь на 9-м месяце беременности.

Супруги познакомились на вечеринке в честь Хэллоуина, придя в “кровавых” костюмах. Когда малыш в животе Николь начал биться, они пошутили, что оттуда вылезет Чужой.

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Идея обоим понравилась, они купили игрушку инопланетного монстра, бутафорскую кровь и устроили съемку на тыквенных поле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Todd Cameron (@burstonoutcameron) 11 Окт 2018 в 5:31 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Todd Cameron (@burstonoutcameron) 11 Окт 2018 в 5:58 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Todd Cameron (@burstonoutcameron) 11 Окт 2018 в 6:29 PDT

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