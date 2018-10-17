PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL / Юмор беременных: в Канаде женщина "родила" Чужого/

Юмор беременных: в Канаде женщина “родила” Чужого

Супруги из Канады купили игрушку инопланетного монстра и снялись в “кровавой” фотосессии рождения Чужого.

Канадская пара Тодд и Николь Кэмерон снялись в необычной кровавой инопланетной фотосессии.

Задумка съемки была в том, что Николь якобы родит Чужого (из одноименного фильма). Снимки появились на странице будущего отца в Instagram.

Отмечается, что на данный момент Николь на 9-м месяце беременности.

Супруги познакомились на вечеринке в честь Хэллоуина, придя в “кровавых” костюмах. Когда малыш в животе Николь начал биться, они пошутили, что оттуда вылезет Чужой.

Читайте: Посольство США разослало приглашения вечеринку с котом в пижаме

Идея обоим понравилась, они купили игрушку инопланетного монстра, бутафорскую кровь и устроили съемку на тыквенных поле.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Todd Cameron (@burstonoutcameron)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Todd Cameron (@burstonoutcameron)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Todd Cameron (@burstonoutcameron)

Напомним, на свадьбе внучки Елизаветы II произошел курьез с платьем ее няни.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Принц Гаррі та Меган Маркл
Официально: Меган Маркл беременна
Папа Римский сравнил аборты с заказным убийством
Что будут выдавать при рождении ребенка: перечень товаров из Пакета малыша
Суррогатное материнство в Украине – сколько стоит и подводные камни
Меган Маркл беременна двойней – СМИ
искусственное оплодотворение
Суд разрешил девушке забеременеть от умершего партнера
Как определить дату родов без УЗИ: новый метод
Рекордная беременность: в Мексике 70-летняя бабушка собирается родить
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка