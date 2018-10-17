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Колпачок, огурец и печенье. В интернете продают вещи, которые трогал Винник

В сети на платформах бесплатных досок объявлений стали популярны лоты, связанные с популярным украинским певцом Олегом Винником.

Там продают самые разные вещи, которые когда-либо трогал исполнитель.

К примеру, можно приобрести за 4000 гривен пачку недоеденного печенья. По словам продавца, Винник распечатал ее во время концерта, но съел только две штучки, остальное – отдал гримерам, и теперь печенье может купить любой желающий.

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 Еще одно объявление – продажа ручки, которую Винник взял у поклонника, чтобы раздать автографы. Фанат сохранил “реликвию” и теперь готов отдать ее за 200 гривен.

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Кроме того, можно купить колпачок от ручки, который якобы жевал певец. А еще – огурец, который он потрогал, и стаканчик, из которого артист пил.

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За 1 тысячу гривен можно стать обладателем купюры номиналом одна гривна, которую Винник держал в руках.

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Ну а совершенно бесплатно любой желающий может забрать домой котика, который похож на Винника.

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