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Обнаженные официанты устроили вечеринку британским бабушкам (18+)

В городе Колчестер (Великобритания) в доме престарелых обнаженные официанты устроили вечеринку.

Идея вечеринки принадлежала 89-летней Джоан Корп, пишет Daily Mail.

Вечеринка проходила в доме престарелых Милтон Лодж.

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Бабушки нарядились к вечеринке и хихикали как школьницы. Также там присутствовали дочери и внучки пенсионерок.

Официанты подали им ужин из трех блюд, а также предложили пожилым женщинам массаж, и ни одна из них не отказалась.

Ранее Факты ICTV писали, что в Великобритании 100-летняя женщина вышла замуж за своего 74-летнего возлюбленного. Пара вместе уже 30 лет.

Фото: Marian Mocanu | Dreamstime.comswnsDaily Mail.

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