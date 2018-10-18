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Ботокс помешал: британка не смогла дунуть в трубочку алкотестера

В Великобритании пьяная 20-летняя девушка не смогла пройти пробу на алкотестере из-за накачанных коллагеном губ.

Об этом пишет Metro.

Так, Скарлетт Харрисон остановили за вождение в нетрезвом виде около железнодорожной станции Пикадилли. До поездки она отдыхала с другом, молодые люди выпили. Харрисон отвезли в участок.

В полиции ее попросили пройти алкотест. Харрисон четыре раза пыталась обхватить трубочку губами, но ей мешали коллагеновые импланты.

В результате ей было предъявлено обвинение в том, что она не смогла представить образец дыхания.

Харрисон является дочкой владельца инженерного бизнеса и только недавно вернулась с Ибицы.

Все закончилось тем, чо суд признал девушку виновной. Ей запретили водить машину в течение ближайших 16 месяцев и оштрафовали на 310 фунтов стерлингов (около 406 долларов).

Ее отец продал машину на следующий день после ее ареста.

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К слову, 32-летний житель французского города Тулон Сириль Ру потратил семь тысяч долларов на инъекции ботокса, чтобы стать похожим на своего кумира — голливудскую актрису Мэрилин Монро.

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