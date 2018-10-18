“Эксперт” российской Вести FM Филипп Гросс Днепров привязал теракт в Керчи к несуществующей видеоигре ДОКА 2.

“Эксперт” российской Вести FM Филипп Гросс Днепров во время эфира программы Полный контакт заявил, что теракт в Керчи связан с роком и несуществующей видеоигрой ДОКА 2, сообщает Дождь.

Конечно же “эксперт” исправился и написал в Twitter, что имел ввиду популярную видеоигру DOTA 2.

– У видеоигры рейтинг от 18 лет и старше и она разрешена в России… Это игра, где ты убиваешь зомби или ты сам зомби. Где ты убиваешь самыми изощренными способами людей и можно придумывать свои сценарии, – заявил Днепров.

Даже при правильном названии не изменяется тот факт, что DOTA 2 – многопользовательская видеоигра, где 2 команды из 5 человек соревнуются, чтобы уничтожить вражескую крепость. Но там точно не нужно “по 10 минут вытаскивать кишки” из соперника.

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К слову, украинская делегация в Парламентской ассамблеи Совета Европы во время включения ведущей телеканала Россия-1 спела гимн Украины.