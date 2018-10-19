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На каникулы – в армию. Лукашенко напугал белорусских студентов

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения со студентами гродненских вузов предложил оригинальный способ борьбы с уклонистами от срочной военной службы.

Олександр Лукашенко

Лукашенко считает, что во время летних каникул можно отправлять студентов в армию на пару месяцев, сообщает БЕЛТА.

– Скосишь от армии – потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками, – отметил Лукашенко.

По его словам, таким образом молодые люди фактически побывают в армии, не отрываясь от учебы.

Лукашенко отметил, что реализовать это в Беларуси – не проблема, но пока принимать такое решение не планируется.

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– Но мужик должен уметь разговаривать с оружием. В противном случае он не сможет защитить свою семью, своего ребенка, жену, мать. Это же наша функция – защищать и умереть ради женщины, – считает белорусский лидер.

К слову, в соцсетях высмеяли президента РФ Владимира Путина за трюк с ростом. На фото его встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко пытаются скрыть низкий рост лидера России.

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