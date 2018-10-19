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Оценила размер надбавки: пенсионерка подарила министру мыло и веревку

Пенсионерка в России оригинально высмеяла крошечную прибавку к пенсии.

В Новосибирской области пенсионерка передала веревку и мыло министру труда и социального развития Ярославу Фролову в знак протеста против планируемого повышения прожиточного минимума для пенсионеров на 89 рублей.

Об этом сообщил новосибирский фонд защиты прав потребителей Гражданский патруль, пишет Медуза.

Помимо веревки и мыла, пенсионерка Елена Владимировна (ее фамилия не называется) передала Фролову спички и пачку соли. Эти товары обошлись ей ровно в 89 рублей.

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– Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра! Хочу… вручить этот скромный дар на сумму повышения, — заявила пенсионерка перед входом в министерство труда и социального развития Новосибирской области.

Как сообщалось, россияне массово забирают валюту со счетов в отечественных банках.

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