Студент из города Роанок (США) Мануэль Карлос Рамирез-Годой дважды за 3 месяца ограбил магазин спортоваров и украл 7 правых кроссовков.

Об этом пишет The Roanoke Times.

14 октября полиция выехала на срабатывание тревожной сигнализации в магазине Clean Soles, продающем спортивную одежду и обувь.

По прибытии на место полицейские обнаружили разбитую витрину магазина, а вскоре за зданием магазина были найдены контрольно-кассовый аппарат, рюкзак, 18 футболок, 20 пар спортивной обуви и другие товары общей стоимостью более $5 тыс.

В то же время внимание полицейских привлек белый пикап Nissan, курсировавший вокруг зоны, где было обнаружено награбленное.

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За его рулем оказался 21-летний студент по имени Мануэль Карлос Рамирез-Годой, студенческое удостоверение которого было найдено в рюкзаке, брошенном на месте преступления. Слежка за ним привела сотрудников правопорядка к его квартире. Здесь полицейские обнаружили 7 кроссовков Nike Air Jordan разного цвета, на двух из которых имелись магазинные этикетки, и толстовку с принтом Call My Lawyer (Позвоните моему адвокату – Ред.).

Годою предъявили обвинения в краже в крупном размере, взломе с проникновением, препятствии отправлению правосудия, уничтожении имущества и владении инструментами для взлома.

Кроме того, его обвинили в июльском ограблении того же магазина, когда его засняла камера наблюдения. Также полиции предстоит выяснить, причастен ли Годой к третьему ограблению Clean Soles, произошедшему в августе 2018 года.

По словам владельца магазина Роба Уикхэма (Rob Wickham), он всегда выставляет на витрину только правые кроссовки, а левые хранит за прилавком.

В результате 3 ограблений были украдены в общей сложности 13 правых кроссовков и другая спортивная одежда.

К слову, в Одессе полиция задержала мужчину, который застрял на заборе после кражи двух бутылок пива.