В Беларуси девушка-пешеход не стала пропускать кортеж президента Александра Лукашенко.

Видеодоказательства обнародовали в Twitter российского пропагандистского канала НТВ.

На опубликованном видео видно, как девушка переходит дорогу на “зеленый” сигнал светофора, а перед ней мчится полицейский автомобиль. Помешав остальному кортежу президента Беларуси Александра Лукашенко проехать, она в сопровождении ненормативной лексики перешла проезжую часть.

Девушка-пешеход не уступила дорогу проезжающему кортежу Александра Лукашенко, который мчался на красный pic.twitter.com/aSLC7MGy0Z — НТВ (@ntvru) 20 октября 2018 г.

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Напомним, в сети смеются над стойкой Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.