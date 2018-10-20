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Девушка в наушниках чуть не остановила кортеж Лукашенко

В Беларуси девушка-пешеход не стала пропускать кортеж президента Александра Лукашенко.

Видеодоказательства обнародовали в Twitter российского пропагандистского канала НТВ.

На опубликованном видео видно, как девушка переходит дорогу на “зеленый” сигнал светофора, а перед ней мчится полицейский автомобиль. Помешав остальному кортежу президента Беларуси Александра Лукашенко проехать, она в сопровождении ненормативной лексики перешла проезжую часть.

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Напомним, в сети смеются над стойкой Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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