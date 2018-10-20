Актеры Дизель Шоу выучили несколько партий для разных музыкальных инструментов и пытались создать свой симфонический оркестр.

Правда, выбор инструментов не имеет ничего общего с симфоническим оркестром.

Трембита, бубен, губная гармошка, балалайка и даже церковный колокол, а дирижер оказался глухонемым.

С таким набором инструментов только воду в Киеве вызвать!

Что из этого получилось – смотрите в новом выпуске Дизель Шоу.

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К слову, ранее “дизели” пофантазировать о том, как курортный роман заставляет бросить пить.