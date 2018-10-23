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Илона Маска забанили в Twitter за аниме

Основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска забанили в Twitter из-за активного обсуждения аниме.

Ілон Маск

Основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска забанили в Twitter, поскольку посчитали, что его аккаунт взломали. Все из-за того, что он активно начал обсуждать аниме.

Все началось с того, что Маск написал в Twitter: Я люблю аниме.

Во время общения с подписчиками он также рассказал о наличии у него мультяшной версии Росомахи и опубликовал мем к аниме Канон.

Однако после отсылки к аниме с предложением купить биткоины известного предпринимателя забанили, что он позже подтвердил в соцсети.

– Twitter подумал, что меня взломали и заблокировал мой аккаунт, – написал Маск.

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К слову, американское посольство США в Австралии случайно разослало электронные письма с приглашениями на несуществующую встречу с фото кота в пижаме и печеньем.

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