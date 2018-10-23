Принц Гарри примерил трусы, которые ему подарили на спортивном мероприятии Invictus Games в ходе его визита в Сидней (Австралия).

Об этом сообщает телеканал ABC News Australia.

Во время мероприятия один из спортсменов попросил принца оставить автограф на его трусах, на что ожидаемо получил отказ. Мужчина не сдался, и в тот же день снова вручил принцу Гарри трусы, но уже в качестве подарка.

Издание US Weekly сообщает, что подарок Гарри все-таки принял, шутливо заметив, что только в Австралии можно найти что-то подобное, и даже похвалил качество шелка.

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– О, посмотрите на них… И это как шелковый камуфляж. Я еще не видел таких. Только в Австралии вы можете найти что-то подобное… Это так все неправильно, но так замечательно, — сказал Гарри.

Принц также надел трусы прямо поверх штанов и сделал несколько фотографий со спортсменами.

Invictus Games (Игры Непокоренных) — это соревнования для бывших и действующих военных, которые стали инвалидами. Они проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри.









Принц Гарри надел трусы поверх штанов на Invictus Games / 5 фотографий

Ранее принц Гарри и Меган Маркл удивили публику появлением на светском мероприятии. Герцогиня нарушила протокол дресс-кодом, а ее муж – спел со сцены.

Фото: ABC News.