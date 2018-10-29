Хэллоуин уже скоро, а значит подготовка к празднику в самом разгаре! Если вы не знаете, как подарить праздник своим домашним животным, порадуйте их костюмом. Только посмотрите, какие они милахи!

Костюмы для животных на Хэллоуин могут быть какими угодно. Правда объединять их должна тема нечисти, чего-то сверхъестественного или сказочного.

Такие наряды можно купить или сделать своими руками. В интернете цены костюмов для животных на Хэллоуин колеблются в пределах от 100 до 1500 грн.

Изготовить наряд дома получится дешевле. Главное подойдите к делу с фантазией – и все получится!

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Идеи оригинальных и забавных костюмов для ваших любимчиков – в подборке Фактов ICTV.











































































Страшно мило! Лучшие костюмы на Хэллоуин для животных / 38 фотографий

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