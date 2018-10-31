В одном из ресторанов Киева официант запустил тором в лицо одной из недовольных посетительниц.
Видео инцидента на своей странице в Instagram опубликовал хореограф-постановщик Ричард Горн.
Из-за чего начался конфликт, непонятно.
На видео видно, как две женщины высказывают недовольство двум официантам. Один из них не выдержал и запустил тортом в лицо посетительнице.
Второй официант взял блюдо со стола и опрокинул его на ее подругу.
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После этого посетительницы начали требовать администратора.
Чем закончился инцидент пока неясно.
Стоит отметить, что многим пользователем сети данное видео показалось постановочным. Они посчитали, что это всего лишь пиар-ход ресторана.
К слову, в России официантка кулаком убила клиента.
Фото: dreamstime.