В одном из ресторанов Киева официант запустил тором в лицо одной из недовольных посетительниц.

Видео инцидента на своей странице в Instagram опубликовал хореограф-постановщик Ричард Горн.

Из-за чего начался конфликт, непонятно.

На видео видно, как две женщины высказывают недовольство двум официантам. Один из них не выдержал и запустил тортом в лицо посетительнице.

Второй официант взял блюдо со стола и опрокинул его на ее подругу.

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После этого посетительницы начали требовать администратора.

Чем закончился инцидент пока неясно.

Стоит отметить, что многим пользователем сети данное видео показалось постановочным. Они посчитали, что это всего лишь пиар-ход ресторана.

К слову, в России официантка кулаком убила клиента.

Фото: dreamstime.