28-летняя женщина жительница города Называевск (РФ) родила у кассы местного супермаркета.

Об этом сообщило издание ngs55.ru и подтвердил представитель местного Минздрава.

Роды произошли еще 11 октября, но журналисты узнали об этом только сейчас.

На кассе женщина во время расчета на кассе внезапно схватилась за живот из-за наступивших схваток. Роды на полу принимала кассир и две приятельницы беременной женщины, которые пришли с ней в магазин.

– Она даже не просила о помощи, тихо сказала, что рожает, и все. Я вызвала скорую, — рассказала управляющая магазином Анна Цыбульская.

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Медики приехали примерно через 10 минут.

По версии администрации супермаркета, сотрудники пытались на время прогнать покупателей из магазина, но сами оказались шокированы.

Тем не менее клиенты спокойно отнеслись к происходящему. Как видно на записи камер наблюдения, вторая касса продолжала работать, несмотря на роды в нескольких метрах от нее. Из ролика также следует, что во время родов в магазине открыли третью кассу.

У женщины родился здоровый мальчик весом 3,6 килограмма, его назвали Иваном. Руководство магазина пообещало привезти семье подарок — товары для новорожденного.

По данным Минздрава на 31 октября, женщину с ребенком, который у нее пятый, выписали из больницы домой. За ней наблюдают медработники.

К слову, Италия планирует выделять земельный участок семьям, у которых третий ребенок родится в период между 2019 и 2021 годами.