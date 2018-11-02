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В Сан-Франциско небоскреб превратили в Око Саурона

В Сан-Франциско самый высокий небоскреб города превратили в Око Саурона.

Хмарочос

В Сан-Франциско (США) на самом высоком небоскребе города Salesforce зажгли Око Саурона, сообщает ABC7 News.

Для того, чтобы это стало возможным, жители города создали соответствующую петицию, которую поддержали 11 тыс. человек.

В итоге владельцы небоскреба пошли им на встречу и засветили Око Саурона.

Око Саурона является частью романа Властелин Колец. Оно находится на верхушке башни Барад-дур и с помощью него Саурон наблюдает за происходящим.

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К слову, на шоу Esmod International Fashion Show в Стамбуле бездомная кошка взобралась на подиум прямо во время модного показа.

Фото: ABC7 News Bay Area (Скриншот)

Видео: ABC7 News Bay Area

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