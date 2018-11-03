Полиция Парижа арестовала 72-летнюю пенсионерку за то, что она более 700 раз крала из магазинов игрушек.

В Париже (Франция) сотрудники полиции арестовали 72-летнюю женщину по подозрению в совершении более 700 краж игрушек из магазинов, сообщает LCI.

Продажу краденных игрушек пенсионерка совершала через интернет. Во время обысков полиция нашла в ее квартире более тысячи игрушек и 40 тыс. евро.

С июня 2018 года женщина опубликовала 957 объявлений, в которых выставляла на продажу различные запечатанные игрушки.

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Свое поведение пенсионерка объяснила тем, что ей было нечего делать.

К слову, студент из города Роанок (США) Мануэль Карлос Рамирез-Годой дважды за 3 месяца ограбил магазин спортивных товаров и украл 7 правых кроссовок.