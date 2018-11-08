69-летний житель Нидерланд хочет изменить свой возраст, используя суд.

69-летний житель Нидерланд Эмиль Рателбанд хочет изменить дату своего рождения, чтобы быть на 20 лет младше. Решает этот вопрос он через суд, сообщает BBC Украина.

По его словам, сегодня люди могут изменить пол, имя. У них должна быть возможность изменить и возраст.

Суд скептически относится к планам мужчины, поскольку в стране нет правового механизма, который позволяет официально менять возраст.

В судебном иске пенсионер заявил, что чувствует дискриминацию из-за своего возраста, поскольку это мешает его личной жизни и во время приема на работу.

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К слову, президенту США Дональду Трампу не удалось закрыть зонтик, потому он просто выбросил его.