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Десант РФ в Британии: в Лондоне развесили билборды поздравлений Путина с Brexit

В Лондоне неизвестные повесили сатирические плакаты, которые посвящены “вкладу” президента РФ Владимира Путина в Brexit.

Плакат з Путіним

В Лондоне (Великобритания) неизвестные развесили сатирические плакаты, которые высмеивают президента РФ Владимира Путина и российскую разведку, сообщает Reuters.

На плакатах Путин держит флаг России и подмигивает. На нем также написано: Давайте отпразднуем красный, белый и синий Brexit.

На одном из плакатов можно увидеть экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в образе российского десантника.

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Британские власти заявляли, что доказательства касательно вмешательства России в референдум о Brexit не были найдены.

К слову, президента России Владимира Путина в который раз высмеяли за “изменение” роста.

Фото: Proud Bear

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