PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL / Дизель Шоу показали, как жадный судья дает взятку НАБУ/

Дизель Шоу показали, как жадный судья дает взятку НАБУ

Дизель Шоу показали со своей юмористической точки зрения, как бы судья давай взятку НАБУ.

Дизель Шоу иронизируют о том, как в НАБУ искали честных судей.

На официальном канале в YouTube видео собрало уже больше 27 тысяч просмотров.

Так кто сколько готов предложить за должность?

Где живут неподкупные судьи? Все это и много другое смотрите в 52 выпуске Дизель Шоу!

Читайте: Кто доживет до финиша: в Дизель Шоу устроили марафон коррупционеров

Напомним, как актрисы Дизель шоу поделились опытом занятий йогой.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Лучше коньяка: актрисы Дизель шоу поделились опытом занятий йогой
Мужчины vs шоппинг: что происходит, пока женщины делают покупки
Секс в первый раз: как 40-летний девственник “соблазнял” проститутку
Дизель Шоу
Кто доживет до финиша: в Дизель Шоу устроили марафон коррупционеров
Возвращение Дизель Шоу: как пережили потерю и когда начнутся выступления
В чем мать родила: фанатка выбежала на поле и приставала к футболистам
Как грабитель с Один дома: статуя Салаха шокировала фанатов
Политики празднуют Хэллоуин: Ляшко Воробей, клоун Парасюк, а Добкин – Монтана
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка