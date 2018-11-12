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Больше ботокса и пластики: Путина подловили на фокусах с внешностью

Президент России Владимир Путин выглядит намного моложе своих лет, что доказывает его фокусы со внешностью.

Володимир Путін

Такое несоответствие подметил украинский политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

Он сравнил главу РФ с канцлером Германии Ангелой Меркель и первой леди Франции Бриджит Макрон. Политолог подметил, что Путин выглядит моложе них, хотя политики плюс-минус одного возраста.

– Фото из Парижа четко демонстрируют: Путин использует не в пример больше грима, ботокса и пластики, – подчеркнул он.

Фото: Алексей Голобуцкий/Facebook

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К слову, Путина не раз подлавливали на махинациях с ростом. Он прибавлял себе несколько сантиметров роста, то с помощью обуви с нестандартно высокими каблуками, то с помощью чудес фотошопа и мастерства фотографов.

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