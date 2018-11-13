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Дождь – это несерьезно: армия Франции троллит Трампа

Отмена визита Дональда Трампа на кладбище Первой мировой войны во Франции вызвала насмешки над президентом США в сети.

Французская армия присоединилась к критике по поводу решения Дональда Трампа отменить визит на кладбище Первой мировой войны из-за “плохой погоды”.

Официальная учетная запись армии в Twitter потроллил Трампа твитом, на котором был изображен солдат, ползающий по земле под дождем.

Фотографию иронично сопроводили подписью: “Дождь – это несерьезно. Мы остаемся мотивированными”.

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В ответ на твит, многие пользователи присоединились к насмешкам над Трампом.

Напомним, в Париже задержали активисток движения Femen, которые пытались напасть на кортеж Трампа.

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