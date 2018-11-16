Основатель компании Tesla и Space X Илон Маск ищет сотрудника на вакансию рыцарь сторожевой башни.

Основатель компании Tesla и Space X Илон Маск хочет нанять в The Boring Company рыцаря сторожевой башни. Об этом бизнесмен сообщил в Twitter.

Поскольку компания собирается построить башню из грязных кирпичей в Лос-Анджелесе (США), то им нужен рыцарь. Каждого кандидата будут брать на работу всего на два дня.

– Нам нужен рыцарь с французским акцентом, который будет громко кричать на людей, – написал Маск.

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Пока неизвестно, действительно ли бизнесмен собирается построить башню, но The Boring Company действительно нужен рыцарь.

Вакансия рыцаря сторожевой башни очень похожа на персонажа из фильма Монти Пайтон и Священный Грааль.

К слову, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска забанили Twitter из-за активного обсуждения аниме.