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Путин заталкивает Прокопчука в Интерпол – карикатура

Участие россиянина Александра Прокопчука в выборах главы Интерпола высмеяли в карикатуре.  

Представитель Южной Кореи Ким Чен Янг выиграл выборы президента Интерпола, оставив далеко позади своего соперника из РФ – Александра Прокопчука.

Обыграв советский мультик про Винни Пуха, иллюстратор Сергей Елкин изобразил ситуацию с голосованием за пост главы Интерпола.

Так, на карикатуре президент РФ Владимир Путин изображен в роли персонажа мультика Пятачка, который произносит фразу: “Винни, поднажми! Нам нужен свой человек в Интерполе”.

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Не сложно догадаться, что роль Винни Пуха “исполняет” проигравший выборы Прокопчук.

Напомним, Украина заявляла о возможности прекращения членства в Интерполе.

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