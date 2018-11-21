Участие россиянина Александра Прокопчука в выборах главы Интерпола высмеяли в карикатуре.
Представитель Южной Кореи Ким Чен Янг выиграл выборы президента Интерпола, оставив далеко позади своего соперника из РФ – Александра Прокопчука.
Обыграв советский мультик про Винни Пуха, иллюстратор Сергей Елкин изобразил ситуацию с голосованием за пост главы Интерпола.
Так, на карикатуре президент РФ Владимир Путин изображен в роли персонажа мультика Пятачка, который произносит фразу: “Винни, поднажми! Нам нужен свой человек в Интерполе”.
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Не сложно догадаться, что роль Винни Пуха “исполняет” проигравший выборы Прокопчук.
Напомним, Украина заявляла о возможности прекращения членства в Интерполе.
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