Сегодня Украина запретила мужчинам с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет въезжать на территорию страны в течение действия военного положения. В соцсетях положительно и с юмором отреагировали на подобное решение.

В соцсетях положительно отреагировали на запрет Украины на въезд российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет на территорию страны.

Журналист и политолог Кирилл Сазонов заявил в Facebook, что такое решение является немного сексистским и нужно вообще ввести визовый режим.

– Почему только мужчин? Сексизм? И это что, только на 30 дней? Так введите уже визовый режим с Россией и давайте визы лицам любого пола очень редко и в исключительных случаях, – написал Сазонов.

А вот волонтеру Виталию Дейнеге такой сексизм понравился.

– Запретили въезд мужчинам-россиянам… Мне нравится такой сексизм, – написал он в Facebook.

Читайте: Запрет на въезд россиянам в Украине: на сколько ввели и кому позволят пересечь границу

Некоторые же пользователи считают, что теперь нужно закрыть украинским женщинам въезд в Россию.

– Закрыть въезд в Россию украинским женщинам от 18 до 25 лет… Шах и мат, – пишет Олд БОЙ в Twitter.

Напомним, из-за введения военного положения иностранцам будет ограничен въезд на оккупированные территории Донбасса.