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Лапки вверх! Порошенко запостил фото кота

Президент Украины Петр Порошенко впервые опубликовал кота на своей странице в Facebook, вызвав фурор в сети.

Петр Порошенко опубликовал фотографию первого жителя нового общежития для военных на Львовщине.

– Это первый пост про кота в моей ленте. А этот кот – первый “житель” уже заселенного общежития нового образца для военных в Старычах, и уже празднует новоселье, – написал президент.

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Пост с фотографией кота пользователи сразу засыпали комментариями.

Ранее Факты ICTV писали, что во время прямого эфира утреннего ток-шоу произошел казус с голубями, которых ведущий принес в студию.

ФотоПетр Порошенко

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