Покупка квартиры всегда проблематичная ситуация, когда у вас ограниченная сумма денег, а хочется жить в центре Киева. Актеры Дизель шоу показали свое видение похода к риелтору.

Купить квартиру в Киеве мечта всех жителей общежитий. Правда это сделать достаточно тяжело, когда у вас есть лишь одна десятая часть необходимой суммы денег. Еще труднее, когда муж наотрез отказывается продавать почку.

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Актеры Дизель шоу показали, как выглядит прием у риелтора, когда хочется хорошую квартиру, а денег на нее нет.

Ранее актеры Дизель Шоу рассказали, кто должен был представлять Украину на конкурсе красоты Мисс Мира 2018.