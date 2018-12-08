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Факти / LOL / Хто представить Україну на Міс Світу 2018 - у Дизель Шоу своя відповідь/

Кто представит Украину на Мисс Мира 2018 – у Дизель Шоу свой ответ

Сегодня в Китае проходит конкурс красоты Мисс Мира 2018. Дизель Шоу рассказали, кто должен был представлять Украину.

На фоне скандала с короной конкурса Мисс Украина 2018 Дизель Шоу показали свое видение событий.

А что, если бы представлять Украину на Мисс Мира 2018 поехала бы не худая модель, а украинка в самом соку?

Ну, к примеру, Мисс Житомир-96.

Читайте: Королева юмора. Первое интервью актеров Дизель шоу о Марине Поплавской

Как это могло бы быть – смотрите в выпуске Дизель Шоу.

Напомним, сейчас проходит финал конкурса красоты Мисс Мира 2018 в Санья, Китай.

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