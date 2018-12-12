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Идиот! Google объяснил, почему на этот запрос выдает фото Трампа

В Google объяснили Конгрессу США, почему на запрос “идиот” появляются фотографии президента США Дональда Трампа.

Конгрессмен Зои Лофгрен поинтересовалась у SEO Google, почему так много фотографий президента Дональда Трампа появляются, когда она пишет в поисковик “идиот”, сообщает USA Today.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи, который присутствовал на слушаниях по поводу обвинений в политической предвзятости его компании, заявил, что результаты основаны на миллиардах ключевых слов, ранжированных в соответствии с более чем 200 факторами, такими как релевантность и популярность.

– Значит, за занавеской не сидит какой-то человечек, который понимает, что мы собираемся показать пользователю? И это в основном компиляция того, что генерируют пользователи?, – спросила Лофгрен.

На что Пичаи отметил, что возглавляет эту компанию без политической предвзятости.

К слову, республиканцы уже давно обвиняют Google в политической предвзятости, которую компания решительно опровергла.

А в августе Трамп заявил в твиттере, что поиск Google для “Трамп Ньюс” показывает только сообщения из “Поддельных СМИ”.

Он пришел к выводу, что это было «сфальсифицировано» против него, так что “почти все истории и новости плохие”.

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Напомним, как Дональд Трамп выбросил приемник на саммите G20.

Фото: Dreamstime

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