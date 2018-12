Конгрессмен Зои Лофгрен поинтересовалась у SEO Google, почему так много фотографий президента Дональда Трампа появляются, когда она пишет в поисковик “идиот”, сообщает USA Today.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи, который присутствовал на слушаниях по поводу обвинений в политической предвзятости его компании, заявил, что результаты основаны на миллиардах ключевых слов, ранжированных в соответствии с более чем 200 факторами, такими как релевантность и популярность.

На что Пичаи отметил, что возглавляет эту компанию без политической предвзятости.

К слову, республиканцы уже давно обвиняют Google в политической предвзятости, которую компания решительно опровергла.

А в августе Трамп заявил в твиттере, что поиск Google для “Трамп Ньюс” показывает только сообщения из “Поддельных СМИ”.

Он пришел к выводу, что это было «сфальсифицировано» против него, так что “почти все истории и новости плохие”.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake News Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 августа 2018 г.