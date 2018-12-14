Покупка одежды в интернете иногда может показаться хорошей идеей. Делаешь замеры фигуры, выбираешь картинку и сидишь в трепещущем ожидании посылки. Но, когда долгожданный наряд оказывается на реальном человеке, а не модели, одолевают иные чувства.

Новогодний костюм или любая другая одежда из интернет-магазина может очень удивить свою хозяйку.

Часто девушки заказывают вещи, глядя на моделей в онлайн-магазинах. Также часто это оказываются магазины с азиатскими девушками на фото. В большинстве случаев размерная сетка в этих магазинах не будет совпадать с привычной S-кой или М-кой. Азиатские девушки очень миниатюрные, поэтому и одежда их сильно маломерит.

Читайте: Новогодние подарки до 300 грн: купить всем и не разориться

Также бывают случаи, когда размер подошел, но выглядит вещь весьма ужасно. И тогда начинают одолевать странные чувства – злость, грусть, печаль, но в итоге это смех.

Факты ICTV отобрали самые забавные вещи, приобретенные в интернете, и, которые немного разочаровали своих хозяек.





















































Костюмы на Новый год из онлайн-магазинов: когда наряд не оправдал ожиданий / 13 фотографий

Ранее Факты ICTV подготовили идеи костюмов для детей на Новый год 2019, которые можно взять в аренду, или же изготовить своими руками.