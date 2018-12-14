PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Lifestyle / Костюми на Новий рік з онлайн-магазинів: коли наряд не виправдав очікувань/

Костюмы на Новый год из онлайн-магазинов: когда наряд не оправдал ожиданий

Покупка одежды в интернете иногда может показаться хорошей идеей. Делаешь замеры фигуры, выбираешь картинку и сидишь в трепещущем ожидании посылки. Но, когда долгожданный наряд оказывается на реальном человеке, а не модели, одолевают иные чувства.

Новогодний костюм или любая другая одежда из интернет-магазина может очень удивить свою хозяйку.

Часто девушки заказывают вещи, глядя на моделей в онлайн-магазинах. Также часто это оказываются магазины с азиатскими девушками на фото. В большинстве случаев размерная сетка в этих магазинах не будет совпадать с привычной S-кой или М-кой. Азиатские девушки очень миниатюрные, поэтому и одежда их сильно маломерит.

Читайте: Новогодние подарки до 300 грн: купить всем и не разориться

Также бывают случаи, когда размер подошел, но выглядит вещь весьма ужасно. И тогда начинают одолевать странные чувства – злость, грусть, печаль, но в итоге это смех.

Факты ICTV отобрали самые забавные вещи, приобретенные в интернете, и, которые немного разочаровали своих хозяек.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Костюмы на Новый год из онлайн-магазинов: когда наряд не оправдал ожиданий / 13 фотографий

Ранее Факты ICTV подготовили идеи костюмов для детей на Новый год 2019, которые можно взять в аренду, или же изготовить своими руками.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка