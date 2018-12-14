В Виннице работник коммунальной службы решил проучить героя парковки и оградил его машину снежными сугробами.

Дело в том, что водитель припарковал свой автомобиль посреди дороги. Когда пришло время коммунальных служб расчищать заметы, то машина мешала. Работник не растерялся и придумал, как проучить героя парковки.

Видео опубликовала Винница News в Facebook.

На нем видно, как коммунальщик на специальной технике с двух сторон авто подгреб сугробы. Таким образом, машина оказалась заблокирована и спереди, и сзади. Теперь водителю придется самостоятельно расчистить себе путь, чтобы выехать из “заметов”.

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К слову, в Мореале (Канада) 33-летний Симон Лаприс после сильного снегопада слепил из снега на обочине дороги автомобиль в натуральную величину, чтобы разыграть уборщиков.

Видео: Винница News/Facebook.