В Ланфане в Китае запретили рождественские распродажи в магазинах и декорации, чтобы победить в номинации образцового населенного пункта.

Предпринимателям города запретили продавать елки, вешать уличные гирлянды и проводить шоу.

Об этом сообщает Newsweek.

В категории табу-вещей оказались и костюмы Санта Клауса, рождественские яблоки и другая рождественская продукция.

За выполнением правил будут следить инспекторы от специального Бюро. Говорят, что власти Ланфана ничего не имеют против духа рождества, однако участвуют в соревнованиях Национальный цивилизованный город, который проводят в Китае уже третий год.

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К слову, на центральной улице Одессы артисты в костюмах Дедов Морозов устроили драку.