В соцсетях тоже празднуют День Святого Николая и делятся пожеланиями и веселыми картинками.

Сегодня празднуют День Святого Николая и многие в соцсетях выражает свое отношение к празднику через шуточные картинки и пожелания.

Так, кто-то изобразил Святого Николая, который прочитав желания в письме не нашел лучшего решения, чем взяться за бутылку.

Многие верят, что к послушным приходит Святой Николай, однако, согласно поверью соцсетей, к тем кто в этом году был непослушным приходит Николай Азаров.

Факты ICTV собрали лучшие фотожабы и шутки соцсетей ко Дню Святого Николая.

Шото от вашего Николая зубы не немеют — playattackman (@weZooMix) 19 декабря 2018 г.

До слухняних діток приходить святий Миколай і дарує подарунки.

А до неслухняних приходить Мікіла Азіров і скігліть. — PastorKopf (@freeTymokhin) 19 декабря 2018 г.

после тридцати к тебе приходит не святий миколай, а старый миша крупин с пузырем просто дайте мне поверить в чудо — ünter äрчи (@achenearchi) 19 декабря 2018 г.





















К непослушным приходит Азаров – фотожабы ко Дню Святого Николая / 5 фотографий

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К слову, если вы еще не успели поздравить друзей и родных с Днем Святого Николая, то можете воспользоваться подборкой поздравлений от Фактов ICTV.

Фото: Facebook