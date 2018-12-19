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Факти / LOL / До неслухняних приходить Азаров - фотожаби до Дня Святого Миколая/

К непослушным приходит Азаров – фотожабы ко Дню Святого Николая

В соцсетях тоже празднуют День Святого Николая и делятся пожеланиями и веселыми картинками.

Сегодня празднуют День Святого Николая и многие в соцсетях выражает свое отношение к празднику через шуточные картинки и пожелания.

Так, кто-то изобразил Святого Николая, который прочитав желания в письме не нашел лучшего решения, чем взяться за бутылку.

Многие верят, что к послушным приходит Святой Николай, однако, согласно поверью соцсетей, к тем кто в этом году был непослушным приходит Николай Азаров.

Факты ICTV собрали лучшие фотожабы и шутки соцсетей ко Дню Святого Николая.

 

 

 

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К непослушным приходит Азаров – фотожабы ко Дню Святого Николая / 5 фотографий

Читайте: День Святого Николая 2018: история и традиции праздника

К слову, если вы еще не успели поздравить друзей и родных с Днем Святого Николая, то можете воспользоваться подборкой поздравлений от Фактов ICTV.

Фото: Facebook

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