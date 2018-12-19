В соцсетях тоже празднуют День Святого Николая и делятся пожеланиями и веселыми картинками.
Сегодня празднуют День Святого Николая и многие в соцсетях выражает свое отношение к празднику через шуточные картинки и пожелания.
Так, кто-то изобразил Святого Николая, который прочитав желания в письме не нашел лучшего решения, чем взяться за бутылку.
Многие верят, что к послушным приходит Святой Николай, однако, согласно поверью соцсетей, к тем кто в этом году был непослушным приходит Николай Азаров.
Факты ICTV собрали лучшие фотожабы и шутки соцсетей ко Дню Святого Николая.
Шото от вашего Николая зубы не немеют
— playattackman (@weZooMix) 19 декабря 2018 г.
До слухняних діток приходить святий Миколай і дарує подарунки.
А до неслухняних приходить Мікіла Азіров і скігліть.
— PastorKopf (@freeTymokhin) 19 декабря 2018 г.
после тридцати к тебе приходит не святий миколай, а старый миша крупин с пузырем просто дайте мне поверить в чудо
— ünter äрчи (@achenearchi) 19 декабря 2018 г.
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К слову, если вы еще не успели поздравить друзей и родных с Днем Святого Николая, то можете воспользоваться подборкой поздравлений от Фактов ICTV.
Фото: Facebook